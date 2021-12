Sasha torce tornozelo em treino e vira dúvida no Inter

O meia-atacante Eduardo Sasha sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino realizado pelo Inter na manhã desta quarta-feira e precisou deixar a atividade antes do seu fim. O jogador tentou seguir no treinamento após a torção, mas não teve como continuar trabalhando ao lado dos seus companheiros de equipe no CT do Parque Gigante.

Desta forma, o atleta se tornou dúvida para o jogo decisivo diante do líder Cruzeiro, neste sábado, às 18h30, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será reavaliado pelo departamento médico do clube nos dois próximos dias para saber se terá condições de atuar pelo atual vice-líder da competição em Belo Horizonte.

O técnico Abel Braga comandou um treino com bola nesta quarta, sendo que os jogadores participaram de atividades técnicas e táticas em campo reduzido, assim como realizaram cruzamentos e finalizações. Após este treinamento, o elenco voltará a trabalhar nesta quinta, no Beira-Rio, em atividade que será realizada com portões fechados para a imprensa.

No jogo diante do Cruzeiro, que está seis pontos à frente da equipe colorada, o Inter poderá contar com o retorno do atacante Rafael Moura e do volante Wellington, que cumpriram suspensão diante do Coritiba, no último domingo, no Beira-Rio. No treino desta quarta, porém, Abel Braga não indicou qual time deverá levar a campo diante dos cruzeirenses no Mineirão.

