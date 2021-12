Estadão Conteúdo Sarri diz que pode barrar Kepa no Chelsea após goleiro recusar ser substituído

A recusa do goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga de ser substituído durante a prorrogação da final da Copa da Liga Inglesa pode levá-lo a perder a condição de titular do Chelsea. Nesta terça-feira, o técnico Maurizio Sarri revelou que avalia a possibilidade de tirá-lo do time para o duelo de quarta contra o Tottenham, no Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês.

"Talvez sim, talvez não. Será uma decisão para o grupo, para todos os jogadores. Eu decidi pelo meu grupo. Quero enviar uma mensagem para o meu grupo. A mensagem pode ser (Kepa) estar em campo ou fora do campo. Eu tenho que decidir o que é melhor para o meu grupo", disse o treinador em entrevista coletiva nesta terça.

Nos minutos finais da prorrogação da final com o Manchester City, que se sagrou campeão na disputa de pênaltis, Kepa recebeu atendimento médico por causa de cãibras. Sarri, então, decidiu promover a entrada de Caballero, o goleiro reserva. Só que o espanhol se recusou a deixar o campo, o que provocou a fúria do italiano, em uma situação constrangedora para um treinador já pressionado no cargo.

Sarri apontou que barrar Kepa pode ser a consequência para erro disciplinar do espanhol. O goleiro espanhol chegou a afirmar que se tratou apenas de um mal-entendido, assim como o treinador, mas já foi multado pelo Chelsea. E agora também pode perder a titularidade.

"Ele cometeu um erro, um grande erro. Existem algumas consequências. Se a consequência é que ele jogue, ele tem que estar pronto para jogar. Se a consequência é que ele fique no banco, ele precisa estar pronto para ir ao banco", afirmou o comandante do Chelsea.

Além disso, o treinador relatou que Kepa pediu desculpas a todos do Chelsea. E tentou encerrar a polêmica. "Falei com Kepa, claro, depois falamos todos juntos, porque ele pediu desculpas à comissão técnica. Ele pediu desculpas aos seus companheiros de equipe, ao clube. Ele cometeu um grande erro, mas não queremos matá-lo", concluiu.

adblock ativo