Sarah Menezes: 'Minha vida mudou depois da medalha de ouro'

Ouro em Londres-2012, a judoca piauiense Sarah Menezes, de 22 anos, chegou a Salvador na última terça-feira, 23, ainda colhendo frutos da conquista. Muito assediada pelos fãs, a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro olímpico no judô contou estar com a agenda cheia desde então.

A campeã olímpica não confirmou se vai lutar no Mundial. Faltam adversárias do mesmo peso (48 kg) e ela está sem treinar desde os Jogos Olímpicos. Em entrevista ao ESPORTE CLUBE, ela fala sobre este e outros assuntos.

Já fez uma análise de suas adversárias mais fortes?

Eu nem sei se vou lutar. Estou sem treinar desde Londres e aqui no Mundial a menor categoria feminino é de 52 kg. Não tem atleta da minha categoria, mas, se for necessário eu luto.

Depende de quê para lutar?

Ainda vou sentar com o coordenador Ney Wilson para saber detalhes, quando chegar ao hotel da seleção.

Você está sem treinar desde Londres por qual motivo?

Depois da medalha de ouro em Londres, minha vida mudou muito. Muitas entrevistas, vários eventos, fiz palestras e não tive tempo de treinar. Só treinei um dia, com a seleção sub-20, no Maranhão (na semana passada).

Mas você está fazendo questão de lutar?

Faço sim, mas, como eu disse, teria de ser na categoria acima da minha, e aí já tem Érika Miranda.

Você conseguiria engordar quatro quilos facilmente? Qual é o seu peso agora é qual?

Ah, isso é segredo. Para começar, judoca come muito e, depois de tanto tempo sem treinar... E também acho que, se eu for lutar numa categoria acima da minha, vou ter problemas com a força e a altura das adversárias.

Do que você abriu mão para conquistar o ouro olímpico?

Metade da minha vida. Estou no judô desde os 9 anos. Tive de trancar até agora a minha faculdade de educação física. Não curto muito festa, sou caseira e por isso nem sinto falta disso. Abri mão também da minha família. Um ano antes da Olimpíada eu fiquei viajando o tempo todo, para treinar e competir.



adblock ativo