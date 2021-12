Sarah Menezes fatura bronze no Grand Slam de Tóquio e encerra jejum

De olho na vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Sarah Menezes voltou a brilhar nesta sexta-feira, 4. A judoca brasileira faturou a medalha de bronze na categoria até 48kg no Grand Slam de Tóquio, no Japão, encerrando um jejum de quase um ano e meio sem pódios em competições deste nível.

Para voltar ao pódio, Sarah venceu três lutas, contra adversárias difíceis. Logo na estreia, ela teve pela frente a cabeça de chave número 1, a mongol Urantsetseg Munkhbat. A brasileira venceu por ippon. Na sequência, teve dificuldades contra a japonesa Haruna Asami, bicampeã mundial e prata no Mundial de Astana. Com erros e punições, foi derrotada.

Mas se recuperou na disputa pelo bronze, diante da espanhola Julia Figueiroa, atual número seis do mundo. Com um ippon, venceu a rival e garantiu o terceiro lugar da disputa, selando sua temporada no pódio.

"Estou muito feliz pela maneira como encarei a competição. Terminar o ano com uma medalha e ganhando de atletas duras foi maravilhoso. Estou cada vez mais confiante em mim mesma", disse Sarah ao admitir a queda na confiança nos últimos meses. "A derrota na semifinal foi por apenas um descuido. Vou continuar trabalhando meu lado psicológico porque sei que poderia ter ido até mais longe na competição."

Sarah não foi a única brasileira a se destacar nesta sexta em Tóquio. Felipe Kitadai (até 60kg) e Rafaela Silva (até 57kg) também chegaram à disputa do bronze, mas foram derrotados e ficaram fora do pódio. Kitadai foi eliminado pelo japonês Toru Shishime, enquanto Rafaela caiu diante da mongol Sumiya Dorjsuren.

Nathália Brigida competiu na mesma categoria de Sarah Menezes (até 48kg). Mas não teve os mesmos resultados. Caiu nas quartas de final e, na repescagem, foi superada por Julia Figueiroa, derrotada por Sarah na disputa do bronze. Na categoria até 60kg masculino, a mesma de Kitadai, Eric Takabatake venceu duas lutas, mas parou nas oitavas de final

Na noite desta sexta-feira (manhã de sábado no Japão), outros dois judocas brasileiros entrarão em ação. Maria Portela vai competir na categoria até 70kg e Rafael Macedo lutará na categoria até 81kg.

