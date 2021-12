Sarah Menezes conquista o bronze no Grand Prix de Samsun

Campeã olímpica em 2012, Sarah Menezes (48kg) está voltando a transformar a ida ao pódio em uma rotina. Nesta sexta-feira, a brasileira, terceira colocada no ranking mundial, conquistou mais uma medalha no circuito mundial do judô ao faturar o bronze no Grand Prix de Samsun, na Turquia.

Antes do evento na Turquia, Sarah Menezes havia conquistado o bronze no Grand Slam de Paris, em fevereiro, e o ouro no Grand Prix de Havana, em janeiro. Na luta que lhe valeu mais uma medalha, ela superou a israelense Shira Rishony (17ª do ranking).

Antes, na sua estreia, a brasileira venceu por ippon a portuguesa Joana Diogo (71ª). Nas quartas de final, ela caiu por yuko para a francesa Laetitia Payet (24ª). Na repescagem, com um yuko, bateu a turca Nazlican Kilic e garantiu presença na luta pelo bronze em que venceu por uma punição recebida por sua adversária.

Os outros brasileiros que competiram nesta sexta-feira em Samsun foram derrotados logo na estreia. Número 15 do mundo, Eric Takabatake (60kg), que disputa com Felipe Kitadai uma vaga na Olimpíada, perdeu na diferença de punições (2 a 1) para o búlgaro Yanislav Gerchev (52º colocado no ranking).

Já Charles Chibana, o número 24 do mundo na categoria até 66kg, perdeu por ippon para Akil Gjakova, do Kosovo, 97º colocado no ranking.

O Grand Prix de Samsum prossegue neste sábado, quando o Brasil vai ser representado por Mariana Silva, Maria Portela, Victor Penalber e Alex Pombo. Rochele Nunes, Tiago Camilo, Rafael Buzacarini, David Moura e Rafael Silva lutam no domingo, último dia de competições na cidade turca.

