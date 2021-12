São Silvestre: seletiva baiana dá vaga e paga viagem

O homem e a mulher mais rápidos a completar os 10 km da 7ª Corrida Seletiva São Silvestre, domingo, 23, a partir das 7h30, na Barra e Ondina, ganham passagem de ida e volta para São Paulo.

Vencer a prova garante também à dupla mais veloz três dias de hospedagem e alimentação na capital paulista, além de um lugar no disputado pelotão de elite da 90ª Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro.

A possibilidade de participar da tradicional prova paulistana com tudo pago atraiu os principais nomes do atletismo baiano. Confirmaram presença corredores como Marily dos Santos, Antônio Borges, Hélio Cássio, José Everaldo, Márcio Barreto e Rebeca Costa.

Everaldo, que já foi campeão do Circuito Baiano de Corridas de Rua seis vezes, é o principal favorito entre os homens. Ele foi 12º lugar na Maratona de Valência, na Espanha, no dia 16 deste mês. Acima dele ficaram 11 maratonistas africanos.

O maratonista fechou os 42 km em 2h22min25, sem conseguir tempo abaixo de 2h15, o que lhe daria uma vaga no Mundial ou Pan-americano de 2015. Porém, recebeu convite para a Maratona de Barcelona, em fevereiro, na qual terá nova chance de obter esse índice.

Atual líder do ranking estadual de 2014, Rebeca Costa, de 31 anos, acrescenta outro motivo para lutar pela vitória. "Sou corredora de rua há quatro anos, mas nunca fiz uma São Silvestre", afirmou ela, que é funcionária pública municipal.[

Márcio Barreto é outro favorito no grupo de concorrentes no masculino. "Tenho oito anos de atletismo e também nunca corri uma São Silvestre", revelou, após 'trotar' ao lado de Rebeca na pista de atletismo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.

Rebeca diz ser praticamente impossível vencer a seletiva contra a melhor corredora da Bahia na atualidade, Marily dos Santos. "A briga vai ser para ver quem termina em segundo. Quem sabe, eu consiga surpreender?", comentou Rebeca.

Concorrência

Para alívio dela e de Márcio, outros concorrentes mais velozes não vão correr a seletiva baiana. Entre eles, Giomar Pereira, no masculino, e Giovana Pereira, no feminino.

Atenta à concorrência acirrada, a Federação Baiana de Atletismo (FBA), promotora da seletiva, ressalta o caráter democrático da corrida. Para a FBA, o que vale é determinar os representantes oficiais da Bahia, no masculino e feminino, para a São Silvestre de 2014.

"Não precisa ter classificação no ranking. Qualquer um que estiver cadastrado na FBA e vencer a corrida ganha a viagem", lembrou Og Robson, presidente da FBA. Este ano, em vez de uma corrida de 15 km, igual à São Silvestre, a FBA fará uma prova de 10 km para definir a dupla que representará a Bahia.

Seguindo a tendência atual dos eventos de atletismo, a seletiva contará, além da prova de 10 km, com uma corrida de 5 km. Esta, no entanto, não premiará com a viagem.

