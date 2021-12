São Silvestre: dupla da Bahia luta por melhor colocação nesta 5ª

Chegar em primeiro na Corrida Internacional de São Silvestre tem sido privilégio de poucos brasileiros e neste grupo nunca estiveram atletas baianos. Mas três ficaram perto do alto do pódio no ano passado: Marily dos Santos foi terceiro lugar, Edielza Alves quarto e Giomar Pereira terminou na sexta colocação.

Os três estarão novamente atrás desse objetivo, nesta quinta-feira, 31, à tarde, na 85ª edição da corrida, competindo com grandes nomes da elite nacional e os favoritos quenianos, num total de 21 mil atletas nas ruas paulistanas. As mulheres largam às 15h25 e os homens às 15h42. Antes, às 14 horas, a largada será dos cadeirantes (horários da Bahia).

Edielza e Giomar (atual campeão brasileiro de corridas de rua) representam o Cruzeiro de Belo Horizonte, enquanto Marily é alagoana radicada na Bahia, tendo representado o Brasil nos Jogos de Pequim, em 2008.

Para evitar as surpresas das últimas edições, quando treinou esperando chuva ou sol e aconteceu o inverso, Marily procurou se ajustar ao máximo às duas situações neste ano.

Na parte final de preparação, este mês, dividiu os treinos entre os 1.500 metros de altitude da região de Rio de Contas, na Chapada Diamantina e na ensolarada Salvador. Ainda assim, espera que no horário da prova o calor esteja muito forte.

Segundo o técnico e marido da atleta, Gilmário Mendes, os treinamentos seguiram um planejamento rigoroso, adaptando o organismo da corredora para enfrentar a forte concorrência nos 15 quilômetros da prova.

A evolução de Marily na São Silvestre é grande, na avaliação de seus resultados. Depois de estrear em 26º lugar em 2000, oscilou entre a 17ª, nono e dois quintos lugares, antes de atingir o terceiro geral, no ano passado. O tempo de 52min48 em 2008 foi o melhor da carreira. Nas oito edições anteriores, sua melhor marca foi 54min59, em 2006.

O terceiro lugar no geral foi também o segundo melhor resultado de uma brasileira na história da SãoSilvestre. Nesta quinta, o objetivo é diminuir o tempo e chegar no alto do pódio.

Campeão embalado - O caminho em direção às primeiras posições da São Silvestre também melhorou para Giomar Pereira, campeão de corridas de rua da Confederação Brasileira de Atletismo. Atleta do Cruzeiro, chega embalado à tradicional corrida. A sexta colocação em 2008 e o título nacional mostram que, aos 36 anos, vem evoluindo na carreira.

Da mesma equipe de Giomar, Edielza Alves, nascida na Chapada Diamantina, segue o mesmo rumo. Desconhecida em Salvador e valorizada após a transferência para Minas, ela foi 4º lugar geral no ano passado. É a melhor colocação de uma baiana na São Silvestre, levando em conta que Marily é alagoana radicada na Bahia.



