São Silvestre abre inscrições e espera 27,5 mil atletas

As inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre, tradicionalmente realizada nas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro, foram abertas na manhã desta quarta-feira, 18. A expectativa da Fundação Cásper Líbero, responsável pela organização da prova, é de que 27,5 mil atletas participem da edição de 2013.

Os interessados em participar da prova devem se inscrever pelo site www.saosilvestre.com.br até o dia 30 de novembro ou quando o número de cadastrados atingirem a meta de 27,5 mil atletas estipulada pelos organizadores. O local e os horários da entrega de kit e chip também serão comunicadas aos inscritos através do mesmo site.

Assim como aconteceu no ano passado, a prova será realizada no período da manhã, com a primeira largada, para corredores cadeirantes, às 6h50, e para portadores de necessidades especiais, às 6h55. A elite da prova feminina vai largar às 8h40. Logo em seguida, às 9 horas, começará a São Silvestre para o pelotão de elite masculino, o pelotão especial (masculino e feminino) e atletas em geral.

O percurso de 15 quilômetros também será o mesmo adotado no ano passado. Assim, a largada será na avenida Paulista, na altura da rua Frei Caneca, e a chegada acontecerá em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na avenida Paulista.

A São Silvestre é a mais famosa prova do atletismo brasileiro e ocorre sempre no último dia do ano. Ela é realizada desde 1925, com a fase internacional tendo começado em 1945, com um percurso de 15 quilômetros pela cidade de São Paulo. No ano passado, os vencedores da prova foram atletas do Quênia. Edwin Kipsang ganhou a versão masculina e Maurine Kipchumba triunfou na disputa feminina.

adblock ativo