São Salvador vence, mas Vitória lidera o Baiano de Remo

O São Salvador reagiu no Campeonato Baiano de Remo 2016 vencendo a segunda regata do ano, disputada no domingo, 1º, na Ribeira. O placar final foi de cinco primeiros lugares para o alviverde, quatro para o Vitória e um para o Santa Cruz. O Itapagipe não pontuou.

A liderança, porém, é do Vitória, que somando a pontuação das duas etapas disputadas até agora tem 5 pontos a mais que o vice-líder São Salvador. A próxima etapa será no 12 de junho.

adblock ativo