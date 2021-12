São Salvador tenta reabilitação no Baiano de Remo

O atual campeão São Salvador tentará tomar a liderança do Vitória no Campeonato Baiano de Remo, neste domingo, 21, a partir das 9h30, na Ribeira, em regata de dez provas, pela terceira de cinco etapas.

O Rubro-Negro - que teve interrompida no ano passado uma sequência de 12 títulos - possui apenas dois pontos de vantagem para o rival.

Uma das estratégias do São Salvador, na briga pelo título da temporada, é o trabalho com as categorias de base, que preparam duas estreias. Érica Fernanda de Jesus e Júlia Cristina de Jesus, de 13 e 15 anos respectivamente, formarão dupla na prova do double skiff feminino júnior.

As duas meninas estão treinando na equipe alviverde há apenas três meses. Outro reforço já participa das regatas há longas datas. "Vamos ter também Anderson Marques, que era do Vitória e trouxemos para o São Salvador", destacou a técnica e remadora Marilene Barbosa.

O veterano Anderson, que concilia o remo com o trabalho em uma concessionária de veículos, formará dupla com Chico Manoel, no barco dois sem. Essa guarnição leva dois atletas, sem o timoneiro para orientar.

Renovação

Neste ano, o São Salvador tem investido em talentos promissores. "A cada regata, estamos inscrevendo vários atletas. Na última etapa, tivemos nove atletas novos", contou a multicampeã Marilene.

Para que todos os iniciantes possam participar, o clube pretende dobrar o número de embarcações, colocando dois barcos em algumas das dez provas do dia.

O técnico Antônio Silva avisou que o Vitória participará das dez provas da regata para se manter na liderança.

O Santa Cruz remará em apenas três provas. O Itapagipe, em quatro.

