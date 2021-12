São Paulo teve ano para ser esquecido, diz Rogério Ceni

O goleiro e capitão Rogério Ceni admitiu neste domingo, após a derrota para o Coritiba por 1 a 0, em Itu (SP), pela última rodada do Brasileirão, que 2013 é um ano para ser "esquecido" pelo São Paulo. "Um ano lamentável que não podemos repetir", afirmou o ídolo são-paulino, em referência às várias rodadas em que o time permaneceu ameaçado pelo rebaixamento e também à falta de títulos.

Segundo Rogério Ceni, a derrota deste domingo foi o "retrato" do São Paulo ao longo de 2013. "As equipes criam as oportunidades e nós não conseguimos manter o nível", afirmou o goleiro, que acaba de renovar seu contrato com o clube por mais uma temporada, adiando a aposentadoria.

Com a chegada do técnico Muricy Ramalho em setembro, o São Paulo saiu das últimas posições no Brasileirão e chegou a sonhar com a conquista de uma vaga à Libertadores. Mas perdeu a semifinal da Copa Sul-americana para a Ponte Preta e se despediu de 2013 sem títulos.

"Um ano para esquecer. Um ano lamentável que não podemos repetir. Um time da grandeza do São Paulo não pode fazer um ano tão ruim como foi 2013. Às vezes, perdemos um pouco as perspectivas", avaliou Rogério Ceni. "Nós vivemos de títulos. Tenho vontade de ganhar, de vencer e é isso que espero."

