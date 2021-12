São Paulo inicia campanha na Libertadores na altitude contra Binacional

O modesto Deportivo Binacional, surpreendente campeão peruano em 2019, terá como adversário em sua primeira participação na Copa Libertadores o São Paulo, que busca mostrar sua força após anos de decepções, nesta quinta-feira, 5.

A partida, válida pelo Grupo D da competição, será disputada no estádio Guillermo Briceño da cidade andina de Juliaca, a 3.800 metros de altitude e próxima ao lago Titicaca, na zona fronteiriça entre Peru e Bolívia, o que explica o nome do clube peruano.

O Grupo D, visto como 'da morte', também conta com a presença dos tradicionais LDU, do Equador, e River Plate, atual vice-campeão da Libertadores, que também se enfrentam nesta quarta-feira em Quito.

"Caímos em um grupo muito forte, mas não podemos olhar para eles como gigantes. No campo, é uma batalha de onze contra onze", declarou o técnico do Binacional, o colombiano Flabio Torres, que assumiu o comando da equipes peruana há apenas seis dias.

O artilheiro do Binacional é o atacante Aldair Rodríguez, com três gols em cinco jogos no campeonato nacional, enquanto que o ídolo da torcida é o meia Andy Polar, habitual convocado da seleção peruana.

O modesto clube andino, que subiu para a primeira divisão em 2018, é o atual terceiro colocado do Campeonato Peruano após cinco rodadas, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Os 3.800 metros de altura de Juliaca são a principal arma do Binacional, que em 2019 construiu a vitoriosa temporada graças à força em casa: em 17 jogos, foram 13 vitórias e apenas uma derrota.

Altitude assusta

Já o São Paulo volta à fase de grupos da Libertadores após três anos de ausência. Em 2019, foi eliminado na segunda fase preliminar pelo Talleres argentino.

Com jogadores experientes, um elenco forte e de qualidade, a principal preocupação do Tricolor para enfrentar o Binacional é a altitude peruana.

"O São Paulo já está acostumado com esse tipo de jogo, com a Libertadores, e temos todo o apoio para chegar e fazer um bom jogo", analisou o zagueiro Bruno Alves.

O Tricolor optou por chegar em Juliaca no mesmo dia da partida para amenizar os efeitos da altitude, dormindo na véspera em Santa Cruz, na Bolívia, antes de embarcar em um voo fretado para o local do jogo.

Tricampeão continental em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo investiu pesado no elenco para tentar acabar com a seca de títulos. O último troféu conquistado foi a Sul-Americana de 2012.

Com Fernando Diniz no comando, o São Paulo aposta em um jogo de posse de bola e velocidade e na experiência de Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernanes e o lateral espanhol Juanfran para brilhar.

O São Paulo vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Paulista, no qual é o líder de seu grupo com 15 pontos em oito rodadas.

A partida desta quinta está marcada para começar às 21h00, horário de Brasília, e será apitada pelo paraguaio José Méndez.

