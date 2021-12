São Paulo começa nesta semana a definir ações para despedida de Rogério Ceni

O São Paulo quer preparar nas próximas diversas ações de marketing para marcar a aposentadoria do goleiro Rogério Ceni. Durante esta semana a diretoria e o jogador devem se reunir para discutir ideias e projetos para celebrar a despedida do capitão da equipe dos gramados. O contrato dele vai até o dia 6 de agosto.

"Esperamos conversar nesta semana para ver quais as intenções dele e o que podemos desenhar. Temos que fazer algo que agrade ao goleiro", explicou o vice-presidente de comunicações e marketing, Douglas Schwartzmann. "Tudo depende muito dele. O Rogério Ceni tem que se envolver, mas ainda não tivemos tempo", disse o dirigente.

A aposentadoria de Rogério Ceni ficou mais próxima depois da eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, na última semana, para o Cruzeiro. O torneio internacional motivou o goleiro a renovar o contrato até agosto. Ao deixar o gramado do Mineirão, onde o time deu adeus ao torneio, o goleiro confirmou que não jogaria novamente a competição.

Até o dia do fim do contrato, Rogério Ceni tem mais 14 jogos para disputar pelo clube, todos pelo Brasileirão. O último deles será no dia 2 de agosto, contra o Atlético-MG, no estádio Independência. Uma semana antes deve ser a última partida dele no Morumbi, justamente diante do Cruzeiro, algoz na Libertadores.

Existe a possibilidade do clube organizar um jogo amistoso para marcar o fim da carreira do Rogério Ceni. No ano passado, antes de renovar contrato, a diretoria pretendia marcar para o estádio do Morumbi um encontro contra veteranos do Liverpool, time inglês derrotado pelo São Paulo na final do Mundial de Clubes de 2005.

