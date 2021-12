São Paulo anuncia venda do meia Ganso para o Sevilla

Agora é oficial: o meia Paulo Henrique Ganso não é mais jogador do São Paulo. No início da tarde deste sábado, a venda do jogador ao Sevilla, da Espanha, foi sacramentada. A vontade do atleta de 26 anos de se transferir para a Europa acabou sendo decisiva para o desfecho positivo da negociação entre os dois clubes.

"O São Paulo não tem como negar sua tristeza pela perda de um jogador com tanta qualidade e que tanto fez pelas nossas cores. Atendemos a um sonho dele de fazer essa etapa mais madura da sua vida profissional na Europa e não poderia deixar de aceitar esse pedido de quem sempre nos foi leal e profissional. O Paulo Henrique sempre honrou nossa camisa e desejamos muita sorte para ele nessa nova etapa", afirmou o presidente Carlos Augusto Barros e Silva ao site oficial do clube.

Ganso se despede do São Paulo após quatro anos. O meia chegou ao Morumbi em 2012, após uma negociação tumultuada envolvendo o clube, o rival Santos e o grupo de investidores DIS. Sua estreia aconteceu em 18 de novembro daquele ano, contra o Náutico, no Morumbi. Sua última partida pelo clube foi no último dia 29, em triunfo sobre o Fluminense, também por 2 a 1. Na ocasião, Ganso sentiu um estiramento na coxa e acabou ficando de fora das semifinais da Copa Libertadores contra o Atlético Nacional.

A propensão a lesões, inclusive, era considerada um grande obstáculo para Ganso desempenhar o futebol que jogou no Santos até sua transferência em 2012. No Morumbi, porém, o meia superou o trauma e, desde então, foi o atleta que mais atuou pelo São Paulo. Sua relação com a torcida durante estes quatro anos foi de altos e baixos, mas ele se despede do clube em alta.

"Gostaria de agradecer ao São Paulo por tudo que representou em minha vida. O clube ficará marcado para sempre no meu coração. Agradeço especialmente ao presidente Leco por ter entendido o meu desejo profissional. Acredito que esse seja o momento ideal para encarar o desafio de jogar na Europa", afirmou Ganso em sua última entrevista ao site oficial do São Paulo.

"Sempre foi uma honra poder vestir a camisa do clube e desfrutar de momentos maravilhosos. Não posso deixar de citar os torcedores pelo carinho demonstrado desde a minha chegada e durante esses quatro anos. Deixo as portas abertas para quem sabe um dia voltar", finalizou. Ganso deixa o São Paulo com 221 jogos disputados, 24 gols, 49 assistências e o título da Copa Sul-Americana de 2012.

No Sevilla, Ganso será comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, campeão da Copa América do ano passado pelo Chile, que foi inclusive quem pediu a contratação do jogador. O meia brasileiro é considerado pelo argentino o nome ideal para suprir a saída de Éver Banega, que deixou o clube espanhol e foi para a Inter de Milão.

adblock ativo