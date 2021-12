São Paulo anuncia retorno de Muricy com direito a cláusula curiosa

Cinco anos após deixar o São Paulo, como técnico, Muricy Ramalho, de 65 anos, teve o seu retorno anunciado pelo Tricolor paulista neste sábado, 2. Tricampeão brasileiro pelo time do Morumbi, Muricy será responsável pela coordenação técnica do time, na gestão do presidente eleito Júlio Casares.

Apesar do enorme sucesso como treinador, o ídolo do clube fez um pedido a direção que lhe impede de comandar o time a beira do gramado em uma eventual saída do atual técnico da equipe, Fernando Diniz. O assunto chegou a ser abordado por Muricy durante sua despedida no programa Bem Amigos, do SporTV, onde atuou como comentarista desde a sua aposentadoria.

"Com certeza, se tem uma cláusula que vou pôr é essa. Para não ter dúvida. Futebol é muito sensível. Time tem mal resultado, empata, e vão falar que Muricy está dando brecha. Não quero mais. Só falar não dá. Quero pôr no contrato, senão fica aquela coisa: Muricy está aí, até contratar um técnico você pega", declarou.

