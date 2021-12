São-paulino Wellington está internado após passar mal

A delegação do São Paulo não voltou completa para a capital paulista após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Wellington passou mal depois do confronto e precisou ser internado em um hospital.

De acordo com o São Paulo, após a partida, Wellington apresentou um quadro de mal estar, com vômito intenso e um pequeno sangramento digestivo. Assim, o volante e José Sanchez, médico do São Paulo, seguiram para um hospital em Curitiba, onde o jogador foi medicado e está em observação até melhorar o seu quadro clínico.

Wellington realizou na manhã desta segunda uma endoscopia que confirmou o sangramento. Assim, os médicos decidiram que Wellington seguirá internado, em tratamento e em repouso por aproximadamente 48 horas.

Em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, o São Paulo precisa de uma reação imediata para deixar a zona de rebaixamento. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando receberá a Ponte Preta, no Morumbi, pela 20ª rodada. Com o problema, a participação de Wellington, titular da equipe, na partida está indefinida, mas é improvável.

adblock ativo