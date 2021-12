São Francisco volta a golear pelo Baianão feminino

As atuais campeãs estão com tudo no Campeonato Baiano de Futebol Feminino. No último sábado, 10, o São Francisco aplicou outra sonora goleada de 11 a 1 no Ribeira do Pombal, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da competição. O resultado confirmou a liderança isolada do time no Grupo 2 e a classificação para as quartas de final.

Outro time que veio com tudo foi o Lusaca, que não deu chances ao Catu e venceu o jogo por 9 a 0. O Vitória, com outro triunfo acachapante, bateu o Terra Nova por 7 a 1. O Juventude não deixou por menos e venceu o Ilhéus por 6 a 0.

Com os resultados da última rodada, as quartas foram definidas com: Vitória x Ribeira do Pombal, Lusaca x Ilhéus, São Francisco x Terra Nova e Juventude x Flamengo de Feira. Os duelos das quartas começam no próximo sábado, 17, com confrontos apenas de ida, quando serão definidos os semifinalistas Baianão.

