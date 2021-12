São Francisco vence Ferroviária e sonha com vaga

O São Francisco do Conde fez a sua parte na tarde desta quarta-feira, 20, ao vencer a Ferroviária pelo placar de 2 a 1 pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Precisando da Vitória para continuar sonhando com a vaga nas semifinais, a equipe baiana abriu o placar aos 35 do 1º tempo com um gol de Jumaria. Aos 42 minutos, as visitantes empataram, resultado que tirava o São Francisco da próxima fase.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Patrícia fez o gol da vitória e colocou o time do Recôncavo novamente no páreo.

Apesar do resultado, o São Francisco vai precisar vencer o próximo jogo, marcado para quarta-feira, 27, contra o Foz Cataratas. Concorrente direta pela vaga, a equipe adversária jogará em casa.

Ao mesmo tempo, o time baiano vai precisar torcer para a Ferroviária perder do Rio Preto. O time do Rio Preto já ajudou o São Francisco na noite de terça-feira, 19, quando goleou o Foz Cataratas por 3 a 0, impedindo o Foz de se distanciar na classificação.

Com o resultado, o time paulista garantiu a classificação para a próxima fase e manteve o aproveitamento de 100% no Brasileiro.





adblock ativo