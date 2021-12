São Francisco se classifica na Copa do Brasil feminina

Em sua estreia na Copa do Brasil de Futebol Feminino, o São Francisco do Conde goleou o Monamy, do Rio Grande do Note, por 8 a 0, na quarta-feira, 29, em Natal, e garantiu a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

A equipe do recôncavo baiano avançou na competição, que é disputada no formato mata-mata, devido ao triunfo por mais de dois gols de diferença na casa do adversário. O próximo adversário do São Francisco ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF.

O outro representante do Estado, o Bahia inicia sua campanha no torneio, na sexta, 31, às 19h30 (horário local), em jogo contra o Sport de Recife, no estádio de Pituaçu. A partida de volta está marcada para a próxima quarta, 5, às 19h30 (horário de Salvador), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife.

