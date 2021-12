São Francisco renova comissão técnica para Série A do Brasileirão

Após 16 anos no comando do São Francisco, o técnico Mario Augusto Filgueiras agora integra a coordenação geral do time e passa o bastão para Ivo de Deus, que já atuou como auxiliar técnico da equipe.

De acordo com Mario, a escolha de Ivo como o novo técnico do multicampeão baiano baseou-se na experiência prévia com o futebol feminino e masculino na cidade de São Francisco do Conde.

“Ele foi meu auxiliar técnico em 2009, quando disputamos a Copa do Brasil [quando a equipe ficou em 3º lugar]. Trabalhamos juntos por sete meses e tivemos um bom rendimento. Ele também treinou as equipes masculinas de base do São Francisco, e o time que disputou o Campeonato Intermunicipal”, explicou o atual coordenador-geral.

Além de Ivo de Deus, André Beijoca, que treinou a extinta equipe feminina do Bahia, será o novo auxiliar técnico da equipe. O preparador físico passa a ser Francisco Assis, e o fisiologista, Laenio Santana. Como observadores técnicos estão Osmar, campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, e Edvaldo dos Santos, o Baiaco, heptacampeão baiano com o Tricolor na década de 1970.

adblock ativo