São Francisco realiza segunda etapa de peneira neste sábado

Buscando reforços para compor a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, que começa em março, o São Francisco, equipe detentora de 15 títulos estaduais, realiza neste sábado, 4, no do Wet 'N Wild, a segunda etapa da avaliação esportiva.

Das 124 aspirantes que participaram da primeira fase, no dia 26 de janeiro, 20 foram pré-aprovadas e devem comparecer à fase final de avaliação.

De acordo com o treinador Mário Augusto Filgueiras, o time acabou perdendo meninas após o Campeonato Baiano 2016 - o primeiro em 15 anos que não foi vencido pelas Feras do Recôncavo. Uma dessas perdas foi a meio-campista Taiana Almeida, que junto com outras duas atletas foi contratada pelo Foz Cataratas/Coritba. Além delas, a equipe baiana perdeu outra jogadora para o paulista Rio Preto.

Dessa peneira, Mario disse que pretende aproveitar talentos para a divisão de base do clube, uma seleção sub-20, que está em processo de formação. "Acredito que devemos aprovar quatro meninas. Queremos formar o sub-20 do São Francisco, com atletas de 14 ou 15 anos, para fazer a renovação da equipe", disse.

A avaliação começa às 15h no espaço Salvador Arena Clube, dentro do Wet 'N Wild.

