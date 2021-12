São Francisco quer estrear com triunfo na Copa do Brasil

Único representante do estado na competição, o São Francisco estreia na Copa do Brasil de futebol feminino no próximo dia 24 (quarta-feira) em Sergipe, contra o Boca Junior. Se nenhuma equipe vencer por pelo menos três gols de diferença, haverá jogo de volta em São Francisco do Conde no dia 31.

A competição conta com 32 equipes participantes de todo o país e, assim como o torneio masculino, funciona em esquema de mata-mata. Nas três participações em edições da Copa do Brasil, o São Francisco sempre eliminou o adversário no jogo de estreia.

Para o treinador Mario Augusto Filgueiras, isso ajuda a conter despesas. "Ao eliminar o jogo de volta, mesmo sendo em casa, a gente não gasta com arbitragem, o que ajuda muito o grupo", explicou.

A Copa do Brasil feminina terá transmissão da SporTV, TV Brasil e TV Play.

