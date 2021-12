São Francisco goleia o Ilhéus por 11 a 0 na estreia do Baianão

O time atual campeão do Baianão feminino não deixou a desejar na primeira rodada da competição. No sábado, 12, o São Francisco venceu o Ilhéus por 11 a 0 fora de casa, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

A rodada teve ainda outros quatro jogos: Flamengo de Feira empatou em 0 a 0 com o Lusaca, na Vila Olímpica dos Amadores. O Catu venceu o Ribeira do Pombal por 2 a 0, no estádio Antônio Pena. Já o Abrupo perdeu para o Terra nova por 3 a 0, no estádio Armando Oliveira. O outro jogo do sábado foi entre Vitória e Juventude, que acabou 3 a 2 para o time rubro-negro, no estádio Edvaldo Flores.

Segunda rodada

A segunda rodada da competição terá início na terça-feira, 15, às 15h (horário da Bahia), com mais cinco jogos: o Ribeira do Pombal pega o Flamengo de Feira, em Ribeira do Pombal. O Vitória enfrenta o Catu, às 15h, na Toca do Leão. Já o São Francisco mede forças com o Abrup no Junqueira Ayres. Enquanto que o Terra Nova pega o Ilhéus, em Luís Eduardo Magalhães. O Lusaca pega o Juventude no Armando Oliveira.

adblock ativo