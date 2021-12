São Francisco goleia o Boca Júnior-SE por 15 a 0 em estreia

A meta do São Francisco, único representante da Bahia na Copa do Brasil de futebol feminino, era de vencer o primeiro adversário com, pelo menos, três gols de diferença para se poupar do jogo de volta.

A equipe baiana, no entanto, não encontrou resistência por parte do Boca Júnior, nesta quarta-feira, 24, em Sergipe, e aplicou bela goleada de 15 a 0 sobre as donas da casa. O técnico do São Francisco, Mario Augusto Filgueiras, disse que o entrosamento das jogadoras foi o principal motivo da vitória, mas destacou a atuação da jovem Ellem Santana, de 17 anos, autora de seis gols.

"Ela vinha no banco, foi a primeira vez que entrou como titular. E ela jogava, também, como meia, e dessa vez jogou como atacante. Optei por fazer essa mudança porque ela já tinha rendido bastante no último treino, o que acabou se repetindo no jogo", explicou.

Descanso e treinos

O próximo compromisso do São Francisco na Copa do Brasil será apenas na segunda rodada, daqui a duas semanas, em duelo contra o vencedor de Náutico-PE e Botafogo-PB. Nesta quarta, 24, o Botafogo venceu por 1 a 0, e a partida decisiva será no dia 31.

adblock ativo