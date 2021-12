São Francisco goleia mais uma vez no Baianão Feminino

O São Francisco mais uma vez aplicou uma goleada pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino. Desta vez, o time de São Francisco do Conde bateu o Lusaca por 5 a 0, fora de casa, no estádio Armando Oliveira, no domingo, 20. No mesmo dia, o Terra Nova venceu o Ribeira do Pombal também por um placar maiúsculo: 4 a 1, fora de casa. Os dois times vencedores agora disputam a liderança do Grupo 2, ambos têm tres vitórias em três jogos, mas o São Franscisco leva vantagem no saldo de gols.

O Vitória, fora de casa, no sábado, 19, bateu o Flamengo de Feira por 4 a 0, na Vila Olímpica dos Amadores. Já o Ilheus, que vinha de duas derrotas por goleadas diante do São Franscisco e do Terra Nova, venceu a partida contra o Catu por 3 a 0, no estádio Mário Pessoa. Vitória e Ilhéus estão em primeiro e segundo lugar do Grupo 1, respectivamente.

Ainda nesta rodada, o Juventude venceu o jogo contra o Abrup por 1 a 0. Mas esse jogo não aconteceu e a explicação é simples: o Abrup foi excluído da competição por ter faltado ao jogo diante do São Francisco na segunda rodada do Baianão, no dia 15 de novembro. A punição ocorreu porque o time já é reincidente e faltou a um jogo do Baianão em 2010. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) decidiu que todos os adversários do Abrup venceriam as partidas por 1 a 0.

Quarta rodada

Na próxima rodada da competição, que terá início neste sábado, 26, o São Francisco mede forças com o Vitória, no Junqueira Ayres, a partir das 15h (horário da Bahia). O jogo marca o embate dos líderes do Grupo 1 e 2, ambos com 100% de aproveitamento na competição.

O Flamengo de Feira vai encarar o Ilhéus também no sábado, no mesmo horário, na Vila Olímpica dos Amadores. O Catu ganha folga nesta semana e, de quebra, ficará ainda com os três pontos, pois o time enfrentaria o Abrup, desclassificado da competição pela organização do torneio.

No domingo, 27, o Juventude pega o Ribeira do Pombal em casa, no estádio Edvaldo Flores, às 10h30. O Terra Nova joga contra o Lusaca às 15h, no estádio Luiz Eduardo Magalhães, e fecha a rodada.

