São Francisco faz ajustes para disputar Série A

A corrida para compor o time para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa 12 de março, segue forte para o São Francisco.

Após perder o Campeonato Baiano pela primeira vez em 16 anos, e, por tabela, dar adeus a quatro atletas, a equipe passa por uma reformulação que vai além do elenco.

O primeiro passo foi na semana passada, quando o São Francisco avaliou 124 meninas numa peneira e selecionou 20 para a última fase, amanhã, às 15h, no Wet 'N Wild.

De acordo com o treinador Mario Augusto Filgueiras, a expectativa é de aprovar definitivamente quatro garotas para integrar a equipe de base que o São Francisco quer montar.

"Acredito que devemos aprovar até quatro meninas. Queremos formar o sub-20 do São Francisco, com atletas de 14 ou 15 anos, para fazer a renovação da equipe", explicou o treinador.

Além disso, oito contratações já foram confirmadas – cinco atletas de fora do estado. De acordo com Mario, esses reforços chegam para compor as saídas de quatro jogadoras. Três delas foram para o Foz Cataratas/Coritiba e uma para o paulista Rio Preto.

"Devido às perdas de atletas, resolvemos contratar para recompor a equipe e fazer uma boa campanha no Brasileiro. Até agora fechamos com oito atletas e estamos em negociação com outras seis que devem passar por avaliação nesta semana", disse.

De acordo com Mario, as novas jogadoras das Feras do Recôncavo são as atacantes Raíssa, do Ceará, Bárbara, de Alagoas e Maria, de Minas Gerais; a zagueira Andiara, de Brasília; as meias Priscila, de Minas Gerais, Ruth e Rebeca, ambas baianas Ruth e Rebeca; e a goleira baiana Valdinúbia, que defendia o Lusaca.

"Todas as contratadas têm passagem por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, são atletas que a gente já vem acompanhando", justificou.

Estrutura diferente

Mas talvez a principal mudança seja fora de campo. Mario, que treinou o time desde sua fundação, vai sair do cargo para assumir a função de coordenador-geral de futebol.

O novo técnico do time será definido e anunciado pela prefeitura de São Francisco do Conde na próxima semana.

"Já tem um tempo que eu queria ficar mais na parte da coordenação do que no treinamento. Não sei quem será o próximo treinador, sei que a prefeitura está entre dois nomes", adiantou.

O São Francisco caiu no Grupo 1 do Brasileirão. Outro representante baiano, o atual campeão estadual, Vitória, está no Grupo 2.

