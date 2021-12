São Francisco é vítima de racismo em jogo da Copa do Brasil

A equipe do São Francisco do Conde disputou na terça-feira, 4, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de Futebol Feminino e acabou derrotada por 5 a 0 pela Ferroviária-SP e eliminada da competição. No entanto, uma situação repudiante de preconceito marcou a partida.

Ainda no gramado da Arena da Fonte, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, as jogadoras do time baiano ouviram insultos bairristas e racistas vindo das arquibancadas, por parte da torcida do time da casa, antes, durante e principalmente depois do apito final.

Além disso, cerca de 40 torcedores do time paulista agrediram a delegação do São Francisco, arremessando um sapato e uma garrafa de água. Uma bateria de celular foi atirada no campo, e atingiu o técnico Mário Augusto, que levou um corte no rosto.

Em entrevista ao Uol Esporte, a lateral Norma comentou que, além dos xingamentos de "porcos" e "miseráveis", os torcedores paulistas ofenderam as jogadoras pelo fato de serem nordestinas.

"Eles falavam que 'nordestino tinha que sumir do mapa' que a gente 'comia ração' e que 'nordestino era a vergonha do país'. Foi uma coisa horrível", relatou a atleta, que disse ainda ter levado uma cusparada no rosto..

Mário Augusto acusa a arbitragem de ser conivente com a situação e que o árbitro sequer relacionou na súmula da partida os gritos e menções preconceituosas da torcida do time paulista.

"Nós avisamos a quarta árbitra sobre o comportamento agressivo dos torcedores, mas ela disse apenas 'não liga, não', 'isso é besteira', 'deixa para lá'", disse o treinador.

Mário Augusto, um dos principais colaboradores do futebol feminino na Bahia, divulgou um comunicado oficial apelando para o fim do preconceito no futebol, o que foi apoiado pela Federação Baiana de Futebol (FBF) (veja íntegra de nota abaixo).

De acordo com a entidade, o caso foi relatado na CBF e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e segundo o presidente, Ednaldo Rodrigues, a FBF vai tomar todas as providências necessárias para que o caso seja julgado pelo Tribunal.

