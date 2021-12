São Francisco é único time baiano na Série A do Brasileiro Feminino

O São Francisco garantiu vaga na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino 2017 e será um dos 16 times na disputa que, a partir de agora, terá times como Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG.

O time, único baiano a disputar a elite do torneio, conseguiu classificação devido ao 3º lugar no ranking da CBF, um dos critérios adotados para a divisão das séries A e B.

A CBF determinou que oito clubes ganhariam vaga pelo ranking, dois campeões nacionais (Brasileiro Feminino e Copa do Brasil) e seis por desempenho das respectivas equipes masculinas na Série A do Campeonato Brasileiro.

Treinador do São Francisco, Mario Augusto Filgueiras comemora a vaga na elite. “A gente já esperava essa vaga, mas é um alívio saber que, mesmo sendo pequenos, estamos entre os melhores”, disse o treinador.

Mario também espera que a modalidade ganhe mais repercussão no país com a participação de clubes que tradicionais no masculino. “Finalmente o futebol feminino começa a ter a importância que merece. Com esses times ‘de camisa’ participando, acredito que o campeonato vai ser bem disputado e vai ter mais divulgação na mídia”.

Também estão na Série A Flamengo; Audax; São José; Vitória-PE; Foz Cataratas; Ferroviária; Iranduba; Rio Preto; Kindermann; Palmeiras; Santos; Atlético-MG; Botafogo; Atlético-PR e Corinthians.

Campeonato Baiano

O Baianão chega neste sábado, 17, às quartas de final. A primeira partida é entre Vitória e Ribeira do Pombal, que se enfrentam às 10h30. Às 15h, São Francisco recebe Terra Nova, Ilhéus visita Lusaca e Juventude recebe Flamengo de Feira.

