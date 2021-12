São Francisco é goleado em casa no Brasileiro Feminino

Mesmo com o apoio da torcida, o São Francisco perdeu por 5 a 0 na tarde desta quarta-feira, 6, para o Rio Preto, atual campeão brasileiro e favorito ao título deste ano, em partida válida pela 2ª fase da competição.

Os gols foram de Adriana, que balançou as redes duas vezes, Simeia, Gabriela e Millene. Esta é a segunda derrota do São Francisco, que ainda não venceu na 2ª fase do Brasileirão.

Na próxima quarta, 13, as meninas do São Francisco viajam a São José do Rio Preto para enfrentar as paulistas novamente.

