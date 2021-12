São Francisco é campeão do Campeonato Baiano Feminino

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no jogo decisivo da final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, na tarde deste sábado, 4, no estádio Junqueira Alves, o São Francisco do Conde manteve a hegemonia no estado e conquistou seu 13º título baiano seguido.

O único gol do embate final foi marcado pela jogadora Taciana do tricolor da capital.

O São Francisco garantiu a taça após o bom resultado obtido no primeiro jogo da decisão, com um triunfo de 3 a 1 diante o tricolor, em partida realizada em Lauro de Freitas, com o mando do Bahia.

A campanha do time do recôncavo baiano foi avassaladora durante a competição. O clube venceu todas suas partidas até o segundo jogo da final, marcando 97 gols e sofrendo apenas dois, justamente contra o Bahia nos confrontos decisivos.

