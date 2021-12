São Francisco e Bahia disputam Copa do Brasil Feminina

Depois de protagonizarem a final do Campeonato Baiano, São Francisco do Conde e Bahia vão representar o Estado na Copa do Brasil de Futebol Feminino, competição que reúne as melhores equipes de cada região no ano de 2013.

Na primeira fase do torneio, que é realizada no formato mata-mata, o São Francisco, campeão do Baiano, enfrenta o Monamy, do Rio Grande do Norte. A primeira partida acontece no dia 29 de janeiro, em Natal, e a volta será disputada no dia 5 de fevereiro, em São Francisco do Conde.

Já o Bahia, vice campeão, enfrenta o Sport. O primeiro duelo será realizada no dia 31 de janeiro, no estádio de Pituaçu, e o segundo dia 5 de fevereiro, na Ilha do Retiro, em Recife.

