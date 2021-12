São Francisco é a Bahia no Brasileirão de futebol feminino

O São Francisco do Conde estreia em casa nesta quarta-feira, 18, às 15 horas, na primeira edição do Brasileiro de Futebol Feminino. O adversário será o Mixto (MT), em partida de ida pela fase classificatória.

Há cinco anos no time baiano, a atacante Larissa Cheles, de 29, disse estar com sede de gols. A última vez em que ela balançou as redes foi em março, quando o time caiu nas quartas de final da Copa do Brasil.

"Paramos nas quartas, mas eu fui uma das artilheiras da Copa. Não contei quantos, acho que foram uns nove gols", estimou - para cima - a atacante, que na verdade fez cinco e foi a terceira maior goleadora.

O São Francisco perdeu a vaga nas semifinais justamente contra o São José (SP), que seria posteriormente o campeão. No Brasileiro, Larissa tem nova chance de mostrar serviço logo na estreia, diante da torcida, no Estádio Junqueira Ayres. "Já jogamos com o Mixto e vencemos. Todos os times são fortes, mas acho que o Vitória (de Pernambuco) será um dos mais difíceis", analisou a atacante.

Para a goleira Mirian Paixão, de 31 anos, onze dos quais no São Francisco, o time baiano tem boas chances de chegar às finais. Nem que ela tenha de se desdobrar entre os jogos no Brasil e na Guiné Equatorial.

Bicampeã africana - "Tenho dupla nacionalidade. Sou a goleira titular da equipe e bicampeã africana, em 2011 e 2012", contou Mirian, que disputou a Copa do Mundo da Alemanha pela Guiné Equatorial.

De férias da equipe africana, ela torce para não ser convocada em um período de jogos do Brasileiro. "Tudo indica que vou ser convocada para dois amistosos este ano. Espero que não atrapalhem o Brasileiro", torce a goleira, que recebe ajuda de custo da seleção africana.

Uma das mais experientes do grupo, a lateral direita Índia, de 32 anos, prevê desgaste físico até dezembro, quando terminará o Brasileiro. "O Campeonato Baiano vai começar em novembro e vamos disputá-lo ao mesmo tempo", lembrou.

Índia, que é esposa do treinador Mário Augusto, lembra ter jogado duas vezes contra o Mixto. Esta terceira será uma espécie de desempate. "Perdemos lá de 2 a 1 e vencemos aqui, também por 2 a 1", resgatou.

Pedra no sapato - Após o treino final, na última terça-feira, 17, na Praia de Patamares, o técnico Mário Augusto respirou aliviado por tirar uma pedra no sapato: O jogo de hoje seria às 20h30, mas foi mudado para a tarde, de última hora, pela CBF.



"As 20 jogadoras moram em Salvador e o ônibus da gente só traz até aqui. Depois, cada uma pega o seu transporte para casa, mas nesse horário (20h30) elas vão chegar muito tarde e, aí, não tem mais transporte", disse o técnico, antes de saber que o jogo contra o Mixto acabaria mudado de turno.

Mais sobre o primeiro Brasileirão feminino:

Duração: De 18 de setembro a 4 de dezembro.

Grupos:

1. Duque de Caxias (RJ), América, Centro Olímpico, Francana e Rio Preto (todos de SP)

2. ASCOOP (DF), Foz (PR), Vasco (RJ), Kindermann (SC) e São José (SP)

3. São Francisco (BA), Mixto (MT), Caucaia (CE), Botafogo (PB) e Vitória (PE)

4. Iranduba (AM), Viana (MA), Pinheirense (PA), Tuna Luso (PA) e Tiradentes (PI)

