São Francisco do Conde fatura bicampeonato do Intermunicipal

Se no futebol feminino a cidade do São Francisco do Conde orgulha-se em ser hendecacampeão estadual (11 títulos), agora, festeja outra grande marca: a de bicampeão Intermunicipal.

Pelo segundo ano consecutivo, a seleção do município (a 67 km de Salvador) faturou o certame. Mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Coaraci, no Estádio Antônio Barbosa, a seleção azul, vermelho e branca ergueu o troféu "Jorge Albertino Miranda Campos (Jorge Campos)" - homenagem ao ex-atacante do Bahia. No jogo de ida, no Junqueira Ayres, o São Francisco fez valer o mando e aplicou 3 a 0. No placar agregado: 4 a 3.

Antes de a bola rolar, a seleção de Coaraci contava com apoio extra-campo. Além da presença maciça de seis mil torcedores, a promessa de um pomposo 'bicho' de R$ 70 mil em caso da conquista do título. Deu certo. O time do técnico Marcos Lopes abriu o placar aos 6 minutos, com Celso, de cabeça. As jogadas aéreas eram o trunfo do time local, principalmente por conta do péssimo estado do gramado. Foi desta forma, pelo alto - cobrança de escanteio -, que o zagueiro Rondinele fez 2 a 0.

Na etapa final, o São Francisco contou com uma 'ajudaça' do goleiro Rose para diminuir - num lance fácil, o camisa 1 de Coaraci socou a bola contra a própria meta. O resultado (2 a 1) forçava Coaraci fazer mais dois para ir à decisão dos pênaltis. Fez um só: 3 a 1. Festa para o São Francisco.

A conquista, em pleno estádio Antônio Barbosa, o Barbosão, levou o time do técnico Osmar (ex-ponta-direita campeão brasileiro pelo Bahia, em 1988) ao seleto rol de bicampeões de um dos maiores campeonatos amadores do mundo.

Agora, a seleção do São Francisco do Conde, que havia faturado o primeiro título no ano passado, iguala-se a outros cinco bicampeões do certame. São eles: Itabuna (octa em 1959-65), Cachoeira (1967-68 e 1970-71), Santo Amaro (1991-92), Itapetinga (1995-96) e Conceição do Coité (tetra em 2005-2008)



