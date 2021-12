São Francisco depende de tropeço do Foz Cataratas

A equipe do São Francisco do Conde torce para um resultado negativo do Foz Cataratas nesta terça-feira, 19, para continuar sonhando com a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.



"Se o Foz perder para o Rio Preto a gente continuará com chance de classificação", explicou o técnico da equipe, Mário Augusto Filgueiras, referindo-se à partida que está em andamento (começou às 18h), com transmissão, ao vivo, pelo site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Este seria o primeiro passo para o São Francisco avançar. O segundo é vencer a partida desta quarta-feira, 20, às 15h30, contra a Ferroviária de Araraquara. O confronto será no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, com igressos a R$ 5.



Se ganhar, o São Francisco vai a 4 pontos e empatará com o Foz, que está em terceiro na tabela das quartas de final também com 4 pontos. A líder é equipe do Rio Preto, com 10 pontos, e a segunda colocada a Ferroviária, com 5 pontos.



"A gente ainda tem dois jogos para cumprir na chave e podemos chegar a 7 pontos", calculou o técnico Mário Augusto, que contará com os retornos da goleira Miriã e da meia-atacante Jumária.



A equipe já está escalada com Miriã, Índia, Jajá, Girlei e Claudinha; Glória, Fabiana, Formiga e Jumária; Maria e Patrícia.

