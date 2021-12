Coube a um garoto de 19 anos quebrar a pasmaceira da primeira final de torneio nacional da história disputada entre Santos e Palmeiras. Gabriel, artilheiro da Copa do Brasil pelo Peixe, marcou na parte derradeira do jogo seu 8º gol na competição.

Assim, definiu o placar de 1 a 0 que dá ao Alvinegro a vantagem do empate na próxima quarta, na capital paulista. Qualquer triunfo palmeirense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Daniel Dórea Santos vence Palmeiras no 1º jogo da final da Copa do Brasil

Ilusão desfeita

O ritmo do primeiro tempo começou acelerado. No minuto inicial, após cobrança de falta de Robinho, a bola sobrou para o zagueiro palmeirense Jackson, que, de cabeça, perdeu grande chance.

A resposta dos anfitriões veio logo em seguida. Lucas Lima cobrou escanteio e, por puxão de Arouca em Ricardo Oliveira, foi marcado pênalti. O cronômetro apontava cinco minutos quando Gabriel acertou a trave.

Mas a ilusão de um jogaço acabou logo desfeita. O Palmeiras, que perdeu aos 13 minutos o talentoso atacante Gabriel Jesus por lesão no ombro, mostrava dificuldade em manter a posse da bola. Já o Peixe, apesar do domínio, não criava tanto. Havia assustado somente em chutes de fora da área de Marquinhos Gabriel e do seu 'meio-xará' Gabriel até os 39 minutos, quando Ricardo Oliveira, depois de espetacular jogada de Victor Ferraz, carimbou o goleiro Fernando Prass.

Caso mantivesse a superioridade, o Santos - que finalizou sete vezes, contra três do rival, e teve a bola por 54% do tempo - teria tudo para abrir vantagem na segunda etapa. Começou até bem, com chute de fora de Renato no minuto inicial e oportunidade perdida por Gabriel em seguida.

Aos cinco, o Palmeiras mostrou estar vivo. Barrios foi acionado por Dudu em contra-ataque e, tocado por David Braz, pediu pênalti. Aí, a partida praticamente parou até os 22 minutos, quando o árbitro Luiz Flávio de Oliveira sentiu lesão e Marcelo Aparecido de Souza entrou para substituí-lo.

Curiosidade à parte, o jogo prosseguia monótono quando, aos 33 minutos, Gabriel brilhou. Recebeu de Ricardo Oliveira, deu drible desconcertante em Amaral e bateu com categoria. No apagar das luzes, Nilson, sem goleiro, perdeu de forma incrível o gol que teria deixado o título ainda mais perto do Santos.

