Santos vence e mantém liderança no Grupo G da Libertadores

O Santos derrotou o Delfín (Equador) por 1 a 0 nesta terça-feira, 10, no estádio da Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com este resultado, a equipe brasileira mantém a liderança isolada da chave G com 6 pontos.

A equipe brasileira abriu o marcador logo no início, aos 29 minutos da etapa inicial. O meia uruguaio Sánchez cobrou falta e o zagueiro Lucas Veríssimo fez de cabeça.

Mas mesmo diante de um adversário fraco tecnicamente, o Santos não jogou bem e quase permitiu o empate no segundo tempo. Contudo, no final segurou o 1 a 0.

Com este resultado somou sua segunda vitória na competição. O próximo desafio do Santos na Libertadores será na próxima terça, 17, quando recebe o Olimpia (Paraguai) na Vila Belmiro.

