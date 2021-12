Santos e Robinho decidem por suspensão contrato: "momento conturbado"

Após muita pressão popular e dos patrocinadores, o Santos Futebol Clube suspendeu nesta sexta-feira, 16, o contrato que havia vinculado com o atacante Robinho, no último dia 10 de outubro. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube da Vila Belmiro.

"O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália", escreveu o Alvinegro praiano.

Pouco tempo depois, o atacante também se manifestou em seu perfil. Por meio de vídeo, Robinho ratificou o desejo de ajudar retornar e ajudar o clube, mas que a decisão foi tomada junto com o presidente do Peixe, Orlando Rollo, para que ele foque na resolução de seus problemas pessoais.

"É claro que com muita tristeza no coração venho falar para vocês que tomei a decisão junto ao presidente pela suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube, e se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão, aqueles que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência", finalizou o atleta.

