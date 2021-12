Santos e Palmeiras vencem e avançam na Copa do Brasil

Após dois anos de jejum de títulos nacionais, o estado mais vencedor do futebol brasileiro voltou a exercer sua tradicional supremacia nesta temporada.

Neste quarta-feira, 28, ficou definido que a Copa do Brasil será de um time paulista, pois Santos e Palmeiras avançaram para a decisão. O Peixe, que já havia vencido na ida por 3 a 1, voltou a bater o São Paulo pelo mesmo placar. Já o Verdão derrubou o único intruso das semifinais: o carioca Fluminense, que tinha ganho o primeiro jogo por 2 a 1. Nesta quarta, o 2 a 1 foi para o Palmeiras, que passou na disputa de pênaltis.

Com isso, a chance de os clubes de São Paulo faturarem as duas principais competições nacionais de 2015 ficou enorme, afinal, o Corinthians lidera o Brasileiro com oito pontos de vantagem sobre o vice.

Desde a primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, os paulistas só ficaram dois anos sem conquistar o mata-mata e o Brasileirão em duas oportunidades. Em ambas, quebrou o jejum com dobradinhas em 1998 e 2002.

Os jogos

Na Vila, o Santos resolveu a parada em três contra-ataques fulminantes puxados pelo meia Lucas Lima ainda no primeiro tempo. No gol de abertura do placar, aos 11 minutos, ele lançou Gabriel, que deixou Ricardo Oliveira numa boa para completar a jogada.

Aos 20, roubou a bola de Ganso, arrancou e acionou Marquinhos Gabriel, que calibrou o pé canhoto para marcar um golaço. Do canto direito da área, chutou de curva para encontrar o ângulo oposto. Três minutos depois, Lucas Lima avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o goleador Ricardo Oliveira novamente deixar sua marca.

A situação, que já era complicada antes de a bola começar a rolar, ficou praticamente irreversível. O São Paulo teria que fazer cinco gols e não levar nenhum para se classificar.

Conseguiu marcar um, em finalização de fora da área de Michel Bastos aos 26 da etapa complementar. Porém, a reação parou por aí.

Santos vence o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi

Na Arena Palmeiras, não faltou drama. Depois de levar 2 a 1 no Rio de Janeiro, o Verdão foi para cima e, assim como o Santos, abriu vantagem no primeiro tempo.

Aos 13 minutos, Robinho foi à linha de fundo e cruzou para Lucas Barrios completar para o gol em toque meio desajeitado de letra.

Logo depois, aos 15, Gabriel Jesus sofreu pênalti e Zé Roberto foi para a cobrança. O veterano parou na defesa de Diego Cavalieri, mas, após uma nova rebatida, a bola sobrou para o iluminado Barrios marcar de novo.

O Flu levou a decisão para os pênaltis graças à sua maior estrela. Mesmo sentindo lesão, Fred seguiu em campo e anotou de cabeça o tento decisivo que acabou não valendo nada. Nos tiros da marca penal, Gustavo Scarpa parou em Fernando Prass e Gum chutou para fora. Allione cobrou para confirmar a vaga palmeirense.

Cobranças de pênalti: Palmeiras bate o Flu por 4 a 1

