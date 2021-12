Santos anuncia que aceitou duas propostas para vender Neymar

A direção do Santos informou na noite desta sexta-feira, por meio da conta do clube no Twitter, que aceitou duas propostas para negociar o atacante Neymar e deixou a decisão nas mãos do jogador e de seu pai, que são esperados na Vila Belmiro para escolher, nas próximas horas, qual delas será escolhida.

Uma dessas propostas é do Barcelona, considerado o favorito para contratar o astro. Raul Sanllehí, diretor do clube catalão, participou hoje de uma longa reunião com o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues.

A outra proposta não teve o nome do clube interessado divulgado - especula-se que seria o Real Madrid ou o Bayern de Munique.

Confira a nota do Santos no Twitter:.

"O Santos FC informa que recebeu duas propostas pelo atleta Neymar da Silva Santos Júnior. Diante das proposições e das condições do contrato do jogador, o Comitê de Gestão do clube decidiu negociar o jogador. Neymar Jr e seu pai são esperados na Vila Belmiro para escolher qual proposta o atleta irá aceitar".

adblock ativo