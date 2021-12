Santo Antônio de Jesus recebe edição da Arena Interativa

Com o objetivo promover a interação social por meio do esporte, a Arena Interativa Coca-Cola terá uma nova edição gratuita em Santo Antônio de Jesus (a 197 km de Salvador). O evento será de 11 a 14 deste mês e terá uma programação com diferentes tipos de atividades radicais e musicas.

Quem for ao local irá ver os equipamentos de: Girobike, uma bicicleta inédita que gira em 360º; o Full Pipe, um balanço que permite giro de até 360º no eixo vertical; o Bungee Trapolim, que consiste em uma cama elástica sustentada por dois mastros elevando o participante até 10 metros de altura; e a Torre de Escalada.

Outras atividades também são esperadas, como skate, futebol de golzinho, basquete de rua, tênis de mesa, jogos de tabuleiro e apresentações artísticas e culturais.

Todos os aparelhos serão abertos ao público às 15h, na Praça Renato Machado, no centro da cidade. A estimativa do evento é receber cerca de 20 mil pessoas.

A Arena tem espaço para diversos tipos de esportes

