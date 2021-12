Santo Amaro recebe primeira etapa do "Desafio 42k"

A cidade de Santo Amaro, localizada a 72km de Salvador, foi escolhida para receber a primeira etapa do "Desafio 42k" no dia 29 de abril. À primeira vista, o nome do desafio pode até assustar: são 42 quilômetros percorridos em terreno montanhoso.

A competição é feita para aqueles que estão preparados para enfrentar uma corrida nas montanhas, no entanto, há também opções mais leves, com 5km de distância, 10 km e 21km.

Além da etapa em Santo Amaro, outras duas etapas completam o desafio. São elas: a etapa de Serra de Itabaiana, Sergipe e, depois, a etapa de Praia de Cumbuco, no Ceará.

Para os interessados, as inscrições podem ser feitas através do site oficial da competição. As inscrições vão até o dia 22 de abril.

