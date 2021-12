A etapa de Salvador da Santander Track&Field Run Series acontece no próximo sábado, 27. A corrida será dividida em duas categorias: 5km e 10km, e ainda contará com etapa kids. O percurso acontecerá na avenida Cardeal da Silva, 2435.

A TF Sports, empresa do grupo Track&Field, e o Banco Santander fecharam um vinculo de três anos para dar sequência ao circuito Track&Field Run Series. A parceria realizará cerca de 240 provas em diversas cidade do país. O circuito é um dos maiores em número de provas de corridas de rua da América Latina.

“Há 15 anos, criamos o nosso circuito de corridas de rua para incentivar a prática do esporte como parte essencial de um estilo de vida saudável. O circuito passa a se chamar Santander Track&Field Run Series. Com o Santander ao nosso lado aprimoraremos ainda mais as experiências para os atletas durante os eventos, além de expandir o circuito para novas cidades em todo o Brasil. É uma satisfação muito grande iniciar uma parceria e desenvolver negócios com uma empresa alinhada com nossos valores.”, conta Fred Wagner, um dos fundadores da Track&Field.

As inscrições podem ser feitas pelo site da TF Sports, onde também estão as informações sobre cronograma e percurso.

adblock ativo