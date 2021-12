Santana Red Bulls é campeão da Copa Nordeste de Futebol Americano

O título da Copa Nordeste de Futebol Americano, conquistado no último sábado, 10, garantiu ao Santana Red Bulls uma vaga na Conferência Nordeste da Liga BFA 2 de 2020, a segunda divisão regional. Com isso, a Bahia agora possui dois representantes na Liga, já que a Cavalaria 2 de Julho, de Salvador, disputa a primeira divisão da competição.

Com cerca de 1300 pessoas no estádio Joia da Princesa, o Santana Red Bulls conquistou o título e consequentemente a vaga para segunda divisão após derrotar o Bulls Potiguares-RN por 25 a 14. É a primeira vez na história que um time baiano conquista um título regional na modalidade.

A partida

O Santana Red Bulls começou o jogo com bastante intensidade. Na primeira campanha de seu ataque, os feirenses conseguiram um touchdown: Essa intensidade não se resumiu ao ataque. Na primeira campanha ofensiva do Bulls Potiguares, a linha defensiva do Santana Red Bulls forçou um 'safety' para conseguir mais 2 pontos no placar. Assim, o primeiro quarto terminou em 12x00 para o time da casa.

No segundo quarto de partida, o Bulls Potiguares começou uma reação. Após boa campanha de seu ataque, o quarterback Guiatan Félix correu pelo meio da linha ofensiva para anotar 6 pontos para o time visitante. O chute extra, porém, foi bloqueado pelos Red Bulls. 12x06 no placar e fim de segundo quarto.

No retorno para o terceiro quarto, o time potiguar voltou mais ligado. Após uma longa campanha ofensiva, Guiatan Félix entrou novamente na endzone para empatar o jogo. E aí veio a primeira virada, com Gabirel Seabra. 14x12 para os visitantes. A reação do Santana Red Bulls não demorou. Ainda no terceiro quarto, o running back Welington “Donesta” Conceição correu 15 jardas para colocar os mandantes novamente na liderança, fechando 19x14.

No último quarto, ambos os ataques não conseguiam superar as defesas adversárias. Com cinco segundos no cronômetro, o receiver do Santana Red Bulls Robison Estrela, interceptou o quarterback potiguar para retornar a bola até a endzone e decretar o placar final: 25 a 14 e Santana Red Bulls campeão.

