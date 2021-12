Santa Terezinha recebe competição Mountain Bike a partir do dia 26

A competição de Mountain Bike Suba 100 MTB será realizada no município baiano de Santa Terezinha, a 200 quilômetros de Salvador, de 26 a 28 de abril. Á cidade recebe a competição pelo quinto ano consecutivo.

O desafio do Suba 100 MTB foi o primeiro realizado na Bahia, e esta edição traz a ligação do radical com o cenário único de formações rochosas típicas da região, em trechos de Caatinga e Mata Atlântica.

A prova do tipo Maratona é dividida em duas etapas, de 66km e 100km. O grande desafio da competição é trazer ao atleta a adrenalina e a dificuldade em uma subida de 2.800m na Serra da Jibóia e na Rampa de Voo Livre do Boqueirão.

A competição contará com as categorias masculina e feminina. As inscrições devem ser feitas pelo site Suba100.

