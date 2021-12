Santa Terezinha recebe campeonato de Mountain Bike XCO

O município de Santa Terezinha, a 234 km de Salvador, recebe neste fim de semana o Campeonato Baiano de Mountain Bike XCO 2019. Cerca de 200 atletas participam do evento e realizam provas no Bike Park (circuito de mountain bike montado), na Fazenda Bastião, no centro da cidade.

As provas começam neste sábado, 23, e seguem até este domingo, 24, quando será disputado o título de campeão nas principais catgorias da competição.

Os vencedores somam pontos para o ranking estadual da modalidade.

adblock ativo