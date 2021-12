Santa Rosa-PA lança camisa em homenagem ao filme 'Pantera Negra'

Um clube brasileiro prestou uma homenagem ao filme 'Pantera Negra' em sua camisa. A equipe paraense do Santa Rosa, da cidade de Icoaraci, divulgou nesta quarta-feira, 1º, através das redes sociais, que um de seus uniformes terão detalhes semelhantes às armaduras dos guerreiros de Wakanda.

Entre as principais implementações, estão as pinturas fazendo referência aos guerreiros; um escudo monocromático, na cor preta; além da 'coroa de dentes' abaixo da gola, inspirado em joias africanas. Na bainha da camisa, ainda foi colocado uma homenagem ao ator principal do filme, Chadwick Boseman, que morreu em agosto do ano passado.

De acordo com o clube, a camisa será feita em edição limitada, contendo no máximo 200 unidades. Batizada como 'Pantera da Vila', a vestimenta poderá ser adquirida por R$ 85, através de encomenda, e ficarão disponíveis para envio ou retirada no dia 25 de setembro.

Camisa 2

As novidades no uniforme do Santa Rosa não param por aí. A camisa alternativa do clube ainda presta homenagem, dessa vez, algo mais local: A Ilha de Marajó. Predominantemente branca, mas com detalhes dourados na manga e gola, o uniforme leva detalhes da arte icoaraciense, além de alusões às pinturas marajoaras.

As novidades serão utilizadas durante a disputa da série B do Campeonato Paraense. A estreia do clube no torneio acontecerá no dia 16 de outubro. O primeiro desafio será diante do Izabelense, fora de casa, pelo Grupo F. No mesmo chaveamento estão: Capitão Poço e Caeté.

