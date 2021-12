Sampaoli praticamente descarta Vidal e vê Sánchez como dúvida contra o Brasil

Atual campeão da Copa América, o Chile será o adversário do Brasil na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, nesta quinta-feira, em Santiago. E para este primeiro compromisso, os donos da casa podem ter o desfalque de dois dos seus principais jogadores: o meia Arturo Vidal e o atacante Alexis Sánchez.

O caso que mais preocupa é o de Vidal, que tem um problema no joelho e foi praticamente descartado pelo técnico Jorge Sampaoli. Já Sánchez precisou ser substituído na última partida pelo Arsenal depois de sentir uma lesão muscular na virilha e também preocupa o treinador.

"O Arturo, eu vejo muito longe da partida contra o Brasil. Tem muita vontade de jogar, mas temos que avaliar como está fisicamente. Alexis, até agora, só fez recuperação. Nenhum dos dois está confirmado para amanhã", explicou Sampaoli em entrevista coletiva nesta quarta.

O treinador já se prepara para a possibilidade de não poder contar com os astros, mas discordou que os possíveis desfalques tornem o Chile mais fraco. Pelo contrário, garantiu que o título da Copa América comprovou que o país possui outros jogadores que podem complicar o Brasil.

"Ambos seguem em recuperação. Mas se não atuarem, a gente sabe que os que jogarem nos permitirão que sejamos competitivos. Arturo realizou um exame e está com uma inflamação que pode ser manejável. Na mesma situação está Alexis Sánchez", disse.

Sampaoli ainda explicou como tentará superar o Brasil, no "pior cenário" para esta estreia. "Começa as Eliminatórias contra o Brasil é o pior cenário, porque segue como a maior potência do mundo entre as seleções, independente do momento que esteja vivendo. Começar contra Argentina ou Brasil é muito arriscado."

