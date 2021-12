Sampaio Corrêa empata com ABC e encara Bahia na final do Nordestão

Após vencer o ABC no primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, o Sampaio Corrêa empatou por 1 a 1 na casa do adversário na noite desta quinta-feira, 28, e carimbou a classificação para a final da Copa do Nordeste.

O gol do time maranhense foi assinalado de pênalti no 2º tempo e o gol de empate da equipe potiguar veio nos minutos finais da partida. Com o resultado, a equipe do Maranhão enfrentará o Bahia, que se garantiu na decisão ao eliminar o Ceará, na terça, 26.

Os jogos decisivos ocorrem nos dias nos dias 3 e 10 de julho. O Tricolor terá a vantagem fazer a segunda partida na Arena Fonte Nova, pois tem a melhor campanha.

Confusão em campo

Com a desvantagem no placar, torcedores do ABC se revoltaram com a arbitragem. Muitos deixaram o estádio antes mesmo do final da partida enquanto que outros, mais exaltados, chegaram a invadir o gramado, mas foram contidos por profissionais do próprio clube até que o policiamento chegasse.

Após mais de 15 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar. Sob muitos protestos e vaias da torcida, o jogo se encaminhou até o fim. Nos minutos finais, vários jogadores ainda se envolveram em uma confusão generalizada, resultando nas expulsões de Maxwell e Wellington Rato.

