Salvador vai sediar primeira Copa de Futebol Interbairros

A Federação Baiana de Desportos de Participação (Fbdpar) divulgou na quarta-feira, 2, o organograma da primeira edição da Copa Cidade do Salvador de Futebol Interbairros, prevista para ter início no dia 13 de abril.

O torneio será formado por 32 equipes masculinas e 12 femininas de 28 bairros de Salvador, distribuídas em oito e quatro grupos, respectivamente. Os times vão duelar entre si, em jogos de ida e volta dentro da mesma chave, e as duas melhores avançam à fase seguinte.

De acordo com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a competição já vinha sendo pensada há algum tempo, mas só agora saiu do papel. A proposta tem o objetivo de difundir o esporte na capital baiana e promover a integração dos atletas amadores.

Além da Sudesb, a Copa Interbairros conta com o apoio da Federação Bahiana de Futebol (FBF), da Liga de Futebol de Bairros e da Federação Estadual de Futebol Amador (Fefa).

