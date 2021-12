Salvador vai receber jogo do Brasil nas eliminatórias

Salvador vai receber ainda este ano um jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, mas ainda não há confirmação do adversário, data e horário do confronto.

Segundo a Federação Bahiana de Futebol, foi solicitado que o jogo fosse contra uma seleção de "grande porte". Neste ano, a Seleção vai enfrentar, em casa, Venezuela e Peru. A Fonte Nova ainda deve receber mais partidas em 2016 e 2017.

Após luta da FBF, Salvador receberá jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 ainda... https://t.co/LTr4blHZGb — Federação Bahiana (@FBFoficial) 12 agosto 2015

adblock ativo